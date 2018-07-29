هجوم لـ"دب" ضخم على عائلة فى حديقة سفارى

29 يوليه 2018 - 11:40 ص

تعرضت أسرة لهجوم من دب ضخم خلال تواجدها في رحلة "سافاري" بإنجلترا ما خلق حالة من الفزع والخوف لدى الأسرة بكاملها.

ووفق ما ذكرته صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن صوفي مالاني، المنحدرة من لايتون بوزارد، كانت تزور الحديقة رفقة والدتها وأختها وابن أختها البالغ من العمر 6 سنوات.

وخلال قيام العائلة بجولة داخل السيارة، هاجمها دب أسود شرس وأثار حالة من الهلع.

وقالت الشابة صوفي (22 عاما) إنها شعرت بـ"ضعف شديد"، حين كان الدب القوي يحاول نزع غطاء المحرك ويلتف حول السيارة من كل الجوانب بطريقة همجية ووحشية.

وأضافت أن العائلة طلبت النجدة أكثر من مرة، لكن لم يأت أي موظف من الحديقة ليقدم المساعدة ويبعد عندها الدب .

وأوضحت مالاني "كان الدب يحاول الوصول لنا واقتحام السيارة بأي طريقة.. كان يضرب الأبواب والنوافذ لتكسيرها، لكنه لم يفلح.. كنا نحاول قيادة السيارة ببطء حتى نبتعد عنه شيئا فشيئًا، ونجح الأمر في النهاية".

واعتذر متحدث باسم الحديقة للعائلة بسبب ما وقع، لكنه ذكّر الزوار بأن حديقة للحيوانات تتواجد مقابل "ووبورن سافاري بارك"، لذلك يجب الاحتياط من هذا الأمر.