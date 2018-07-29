النائب العام يأمر بمعاينة موقع حادث قطار أسوان

29 يوليه 2018 - 12:09 م

قالت النيابة العامة، إن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، يتابع حادث خروج بعض عربات القطار رقم 982 المتجه من القاهرة إلى أسوان عن القضبان، اليوم الأحد.

وأمر النائب العام بانتقال فريق من أعضاء نيابة أسوان الكلية برئاسة المستشار المحامي العام الأول إلى موقع الحادث، لإجراء المعاينة اللازمة للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث، بحسب بيان صادر عن النيابة اليوم الأحد.

ووجه النائب العام، أعضاء نيابة أسوان الكلية بسماع المصابين، واستكمال التحقيقات في الواقعة.