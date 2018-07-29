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"بدر الملحم" أثناء تكريمه يبعد العلم السعودي عن العلم اليهودى

الحياة السياسية

بدر الملحم
ارشيفية

متابعات- محمد الخرو

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بدر الملحم

الأولمبياد الدولي للكيمياء

الميدالية الفضية

بادر الموهوب السعودى بدر الملحم بإبعاد العلم السعودي عن العلم اليهودي، أثناء تكريمه بالميدالية الفضية التي حصدها في الأولمبياد الدولي للكيمياء ممثلة بمؤسسة الملك عبد العزيز.

وكانت السعودية قد شاركت في أولمبياد الكيمياء ممثلة بمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهوبة والإبداع، بالشراكة مع وزارة التعليم ومثل السعودية فى الأولمبياد الدولي للكيمياء IChO أربعة طلاب، هم: عبد الرحمن فياض آل إدريس، وأسامة محمد العلي، وعلي محمد الأسمري من تعليم الرياض، وبدر سلمان المحلم من تعليم الأحساء.

ويعد الأولمبياد الدولي للكيمياء من أقوى المسابقات العلمية على مستوى العالم التي يتنافس فيها أبناء الوطن مع عدد كبير من موهوبي ومبدعي العالم في هذه العلوم النوعية. وقد دون موهوبو السعودية من خلال هذه المشاركات الدولية سجلاً حافلاً بالإنجازات محققين في كل مرة فوزًا يضاف إلى رصيد السعودية في المحافل الدولية، مضيئين بأسمائهم مستقبلاً واعدًا نحو مجتمع السعودية المعرفي.
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