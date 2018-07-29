» "بدر الملحم" أثناء تكريمه يبعد العلم السعودي عن العلم اليهودى

متابعات- محمد الخرو
بادر الموهوب السعودى بدر الملحم بإبعاد العلم السعودي عن العلم اليهودي، أثناء تكريمه بالميدالية الفضية التي حصدها في الأولمبياد الدولي للكيمياء ممثلة بمؤسسة الملك عبد العزيز.
وكانت السعودية قد شاركت في أولمبياد الكيمياء ممثلة بمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهوبة والإبداع، بالشراكة مع وزارة التعليم ومثل السعودية فى الأولمبياد الدولي للكيمياء IChO أربعة طلاب، هم: عبد الرحمن فياض آل إدريس، وأسامة محمد العلي، وعلي محمد الأسمري من تعليم الرياض، وبدر سلمان المحلم من تعليم الأحساء.
في #الأولمبياد_الدولي_للكيمياء..— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) July 29, 2018
الموهوب السعودي "بدر الملحم" يبادر بإبعاد العلم السعودي عن العلم اليهودي، أثناء تكريمه بالميدالية الفضية. pic.twitter.com/HdLCVtHeQi
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