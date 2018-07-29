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مد أجل الحكم على بديع والبلتاجي فى "أحداث البحر الأعظم"

قضايا وحوادث

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النقض تؤيد براءة 46 متهمًا من عنف الزقازيق

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل مد أجل الحكم لجلسة 12 أغسطس، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف بشارع البحر بعد عزل محمد مرسي.

وأسندت النيابة، للمتهمين محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وعصام العريان تهمة التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة، كما أسندت لبقية المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وإتلاف ممتلكات المواطنين.

يُشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، قضت في سبتمبر 2014، بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة.

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سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
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