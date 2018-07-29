26 أغسطس.. الحكم بإعادة إجراءات محاكمة متهم بحرق نقطة شرطة المنيب

29 يوليه 2018 - 01:06 م

قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، مد أجل النطق بالحكم بإعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد ماهر لاتهامه بحرق نقطة المنيب في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة المنيب، لجلسة 28 أغسطس المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامي زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت محكمة جنايات قد سبق وعاقبت المتهم ماهر محمد و12 آخرين بالسجن بالمشدد 10 سنوات كما عاقبت 10 آخرين بالمشدد خمس سنوات وبمعاقبة ثلاثة متهمين حدث بالسجن 5 سنوات.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة تهم، منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.