» مشاجرة دموية فى بولاق وحرق شقتين

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مشاجرة دموية

اندلعت مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص ببولاق الدكرور بسبب خلافات سابقة بينهم، أسفرت عن اشتعال النار بشقتين، بالإضافة إلى إصابة عدد من أطراف المشاجرة.

وردت معلومات لغرفة النجدة تفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص ببولاق الدكرور، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن خلافات سابقة أدت إلى نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، ما أسفر عن إشعال أحد المتشاجرين النار بشقتين ملك الطرف الثانى، كما أصيب عدد من الأشخاص خلال المشاجرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
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