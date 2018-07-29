حملات مكثفة على المطاعم ومحلات الوجبات بالغربية

29 يوليه 2018 - 01:28 م

كلف اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اليوم الأحد, مديريتي الصحة والتموين, بالاشتراك مع مباحث التموين, بعمل حملات مكثفة على المطاعم ومحلات الوجبات الجاهزة, للتأكد من سلامة المأكولات والمشروبات التى تقدم للمواطنين, ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى, واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين, حفاظًا على صحة المواطنين.

ووجه " صقر" فى تكليفات للجهات المعنية بالرقابة المستمرة على الأسواق والمحلات, ومنافذ بيع السلع الغذائية, لمتابعة الأسعار, وجودة المعروضات ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

كما وجه المحافظ، بتوفير معارض دائمة لبيع كل الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية والتموينية للمواطنين, وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق, وذلك لإحكام السيطرة على الأسواق ومنع جشع التجار.