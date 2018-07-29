جامعي يذبح والده ..ويفصل رقبته عن جسده

29 يوليه 2018 - 01:40 م

نجحت الأجهزة الأمنية فى المنصورة، فى كشف لغز تغيب مسن مقيم بقرية طرانيس البحر، التابعة لمركز المنصورة.

وردت معلومات للواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، يفيد بغياب عطية.س 67 فلاح، فلاح ومقيم قرية"طرانيس البحر" دائرة المركز، عن المنزل.

وبتكثيف التحريات تبين نشوب مشادة بينه وبين نجله فارس 38 سنة، حاصل على ليسانس دراسات إسلامية وحالياً "سائق توك توك" ومقيم رفقة والده بذات المنزل لوجود خلافات بينهما بسبب الميراث وعقب ذلك اختفى الأب من المنزل والقرية.

وبتطوير مناقشته اعترف بنشوب مشاجرة بينه وبين والده قام بالاعتداء عليه بالضرب بقطعة حجرية على رأسه حتى فارق الحياة، ث أحضر سكينًا وفصل رأسه عن جسده .

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.