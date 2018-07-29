  • الأحد 29 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر02:56 م
بحث متقدم
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل

سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل

الجبلاية مع أبوريدة.. لا جديد

الجبلاية تصطدم مجددًا مع الأهلى والزمالك

السيسي

السيسى: مستعد أبطل أكل وأعالج الناس

ارشيف

جامعي يذبح والده ..ويفصل رقبته عن جسده

قيادي إخواني لأنصار مرسي: ارحموا مصر

قيادي إخواني لأنصار مرسي: ارحموا مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالفيديو.. سيدة أبكت الرئيس في مؤتمر الشباب

افريقيا

تعرف على فرص الأهلى لبلوغ ربع نهائي أفريقيا

محمد صلاح

شاهد.. "صلاح" يثير الجدل مع إحدى معجباته

الريال الايراني

الدولار يدهس الريال الإيرانى

عبد القادر عودة بزي الإعدام

بالصور.. الإعدام لـ 6 من قيادات الإخوان

بالدقهلية..

جامعي يذبح والده ..ويفصل رقبته عن جسده

قضايا وحوادث

ارشيف
ارشيف

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

دلالات قتل إستاذ الجامعي ابنه بسبب 400 جنيه

#

مقرب من الأستاذ الجامعي الذي قتل نجله يروي وقائع مثيرة

#

أستاذ جامعي بطب الأزهر يعذب ابنه حتى الموت

#

فنان شهير: شهدت على عقد طلاق أبي وأمي لهذا السبب

الدقهلية

المنصورة

خلافات الميراث

ذبح الاب

جريمة ذبح الاب

نجحت الأجهزة الأمنية فى المنصورة، فى كشف لغز تغيب مسن مقيم بقرية طرانيس البحر، التابعة لمركز المنصورة.

 وردت معلومات للواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، يفيد بغياب عطية.س 67 فلاح، فلاح ومقيم قرية"طرانيس البحر" دائرة المركز، عن المنزل.

وبتكثيف التحريات تبين نشوب مشادة بينه وبين نجله فارس  38 سنة، حاصل على ليسانس دراسات إسلامية وحالياً "سائق توك توك" ومقيم رفقة والده بذات المنزل لوجود خلافات بينهما بسبب الميراث وعقب ذلك اختفى الأب من المنزل والقرية.

وبتطوير مناقشته اعترف بنشوب مشاجرة بينه وبين والده قام بالاعتداء عليه بالضرب بقطعة حجرية على رأسه حتى فارق الحياة، ث أحضر سكينًا وفصل رأسه عن جسده .

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا إذ تحذر من مناخ الخوف في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة الفنان مصطفى العلى واكتشاف جثته بعد يومين
» بالأرقام.. أسعار الذهب اليوم فى الأسواق
» تحدى "كيكى" صداع فى رأس الحكومة المصرية
» شاهد.. زوجة "صلاح" تخطف الأنظار في الجيم
» شاهد.. شاب يرقص "كيكي" بالطبلة البلدى
» مشاجرة دموية فى بولاق وحرق شقتين
» "أسماك السيانيد"..القتل الرخيص للفقراء
» "السلع المعمرة" سلاح البنوك للتغلب على الاقتصاد
» "بدر الملحم" أثناء تكريمه يبعد العلم السعودي عن العلم اليهودى
» زواج المتزوجة فى المنام دليل على الخير
» فى هذا المكان يُعزل أخطر المساجين

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية