تدشين جمعية لتنمية قدرات ذوي الإعاقة بشبرا الخيمة

دشن عدد من الأهالي بعزبة عثمان حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جمعية "تنمية قدرات ذوي الإعاقة" برئاسة الدكتور حسين السيد رئيس مجلس الإدارة، بحضور شخصيات العمل العام والخدمي بشبرا الخيمة وعلي رأسهم المهندس محمود عطية عضو مجلس نواب عن الدائرة، والمهندس يحي آغا ونجله أحمد يحي آغا منسق عام لأنشطة بالجمعية، والصحفي احمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق.

وقام رئيس مجلس إدارة الجمعية خلال حفل التدشين بتكريم المهندس يحي آغا صاحب مجموعة شركات آغا جروب، بشهادة تقديرية ودرع مقدم من الجمعية وذلك لجهوده المبذولة في الارتقاء بالجمعية وأعمالها وتقديم كل المساعدات والسبل لدعم الجمعية وأنشطتها.