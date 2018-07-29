سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل

29 يوليه 2018 - 02:29 م

اشتهر كثير من الحكام والسلاطين بكثرة دهائهم والوقوع بخصومهم، من خلال حيل وخداع سياسي، كان أشهرهم في ذلك الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، بالإضافة إلى المختار الثقفي وتيمورلنك.

المختار الثقفي مدعي النبوة

اشتهر المختار الثقفي أحد أبرز الخارجين على الدولة الأموية بكثرة الدهاء والحيل وإقناع العامة بخرافات دينية، ما دفعه بسبب كثرة الأتباع إلى ادعاء النبوة.

العجب أنه كان له مسلك سياسي غريب وقوة صبر واحتمال في ملاحقة قتلة "الحسين بن علي"، حيث استدرجهم ولما أخذوا منه الأمان أعطاه لهم بلغة ينفي فيها هذا الأمان ليتمكن من الفتك بهم لاحقًا.

الرواية التاريخية تفيد أنه أوقع بـ"عمر بن سعد بن أبي وقاص"، من أكبر الساعين إلي قتل الحسين بن علي، حيث كان أميرًا على السرية التي ذهبت لقتله.

وحينما دخل عمر بن سعد علي المختار الثقفي طلب منه الأمان، فأعطاه المختار الأمان بشرط "ألا يحدث حدثا"، فوافق علي ذلك، بينما كان المختار يعني بالحدث " قضاء حاجته في الخلاء"، فلما مضي وقت يسمح له بدخول الخلاء قتله عقب ذلك.

أبو جعفر المنصور

كان من أكبر العوائق التي قابلت أبو جعفر المنصور في تثبيت حكمه هي عدم اعتراف عمه "عبد الله بن علي" بسلطانه، لأنه كان يرى أنه أحق بالخلافة منه، بعد موت "عبد الله السفاح".





ولما رجع أبو جعفر المنصور من الحج بعد موت أخيه السفاح، دخل الكوفة فخطب بأهلها يوم الجمعة وصلى بهم‏.، ثم ارتحل منها إلى الأنبار، وقد أخذت له البيعة من أهل العراق وخراسان، وسائر البلاد سوى الشام.

ولما بلغ عبد الله بن علي الخبر نادى في الناس الصلاة جامعة، فاجتمع إليه الأمراء والناس، فقرأ عليهم وفاة السفاح، ثم قام فيهم خطيبًا، فذكر أن السفاح كان عهد إليه حين بعثه إلى مروان أنه إن كسره كان الأمر إليه من بعده، وشهد له بذلك بعض أمراء العراق، ونهضوا إليه فبايعوه، ورجع إلى حران فتسلمها من نائب المنصور بعد محاصرة أربعين ليلة، وقتل نائبها‏.

بلغ المنصور ما كان من أمر عمه فبعث إليه أبا مسلم الخراساني ومعه جماعة من الأمراء، حيث حمل الخراسانيون على أهل الشام فكانت الهزيمة‏.‏

ذهب عم المنصور بعد الهزيمة إلى أخيه سليمان بن علي بالبصرة، فأقام عنده زماناً مختفياً، ثم علم به المنصور فبعث إليه فسجنه في بيت بني أساسه على الملح ثم أطلق عليه الماء فذاب الملح وسقط البيت على عبد الله فمات قضاء وقدر، بدون أن يزعج البيت العباسي‏.‏

القائد المغولي تيمور لنك:

حاصر تيمورلنك مدينة سيواس التركية عام 1400م فاستسلم المدافعون عنها بشرط ألا تُراق دمائهم ، فكان تيمورلنك وفياً لعهده ودفنهم أحياء .

كان تيمورلنك قد تحرك بباقي جيشه باتجاه الأناضول وقام بحصار مدينة سيواس، وبعد حصار دام ثلاثة أسابيع استسلمت حامية المدينة المكونة من ثلاثة آلاف مقاتل لتيمورلنك مقابل ألا يراق دمهم ، فقام بدفنهم أحياء، ثم تحرك بجيشه واستولى على ملطية ثم بهسنا ثم عينتاب مدمرًا وقاتلًا كل من يصادفه وارتكب مذابح شاملة لكل السكان في هذه المدن.

حاصر تيمورلنك مدينة سيواس التركية عام 1400م فاستسلم المدافعون عنها بشرط ألا تُراق دماؤهم، فكان تيمورلنك وفياً لعهده ودفنهم أحياء .

كان تيمورلنك قد تحرك بباقي جيشه باتجاه الأناضول وقام بحصار مدينة سيواس، وبعد حصار دام ثلاثة أسابيع استسلمت حامية المدينة المكونة من ثلاثة آلاف مقاتل لتيمورلنك مقابل ألا يراق دمهم ، فقام بدفنهم أحياء، ثم تحرك بجيشه واستولى على ملطية ثم بهسنا ثم عينتاب مدمرًا وقاتلًا كل من يصادفه وارتكب مذابح شاملة لكل السكان في هذه المدن.

وقد بدأ تيمورلنك حملته في 1399 م / 802 هـ بأن بعث جزءًا من جيشه إلى بغداد .

وكان المغول يعتقدون بأن كل العالم من حق شعب جنكيز خان ويجب أن يخضع الجميع لهم، وورث تيمورلنك معتقد جنكيز خان وهو ما يعبر عنه بمقولته "أنه يجب ألا يوجد سوى سيد واحد على الأرض طالما أنه لا يوجد إلا إله واحد في السماء".