  • الأحد 29 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر09:08 م
بحث متقدم
أرشيفية

شهادات تخرج الإسلاميين من السجون

السيسي

«السيسي»: هذا هو موقفنا من «صفقة القرن»

قطار

قطارات مصر.. "الراكب مفقود والخارج مولود"

جثة

تحقيقات موسعة حول مقتل أسقف كبير في ظروف غامضة

المذيع إسلام عقل

مذيع يحرض سجناء الإخوان على الهروب من السجون

الدكتور علي جمعة

«علي جمعة» لمتصلة: «بلغي عن زوجك البوليس»

الرئيس السيسي

السيسي:«أنتم ترقصوا كيكي.. واحنا نزود البنزين»

سد النهضة

صحيفة إسرائيلية تتساءل: من قتل مدير سد النهضة؟

محمد نجيب يشكل حكومته الثانية بعد نجاح ثورة يوليو.

لماذا فشلت ثورة يوليو؟

أردوغان وعهد التميمي

«أردوغان» يتصل بـ«عهد التميمي»

ضبط «سائق» لترويجه مشغولات ذهبية مقلدة بطنطا

قبلي وبحري

أرشيفية
أرشيفية

محمد عبدالناصر

أخبار متعلقة
#

ضبط السائق المتهم بقتل 12 وإصابة 28 آخرين بحادث المنيا

#

القبض على عامل التحويلة وسائق "قطار البدرشين"

#

ضبط كيلو ونصف حشيش بحوزة سائق وعاطل بالقليوبية

#

سائق يذبح ابنه لسرقته مشغولات ذهبية فى الغربية

النيابة العامة

سائق

محضر

مدير أمن الغربية

مشغولات ذهبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من ضبط سائق وبحوزته 840 جرام ذهب مقلد، قبل ترويجه على أصحاب محلات الصاغة بدائرة مركز طنطا.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث مركز طنطا من القبض على "ع ش" 50 عامًا سائق مقيم منطقة الصاغة أول طنطا أثناء استقلاله سيارة خاصة به بطريق مصر الإسكندرية أمام قرية دفرة وعثر بحوزته على 111 خاتمًا ذهبيًا و30 جنيه ذهب وبإجمالى وزن 838 جرامًا وتم فحصها بمعرفة مفتش الدمغة والموازين وتبين أن الخواتم الذهبية مدموغة خارج المصلحة وأن نسبة الذهب بها غير مطابقة للمواصفات و30 جنيه ذهب و2 ونصف جنيه ذهب مهربة من الخارج وغير مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين قبل ترويج المصوغات الذهبية المقلدة على عملائه.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض توزيعها على عملائه بمحلات الصاغة وأن الجنيهات الذهبية مهربة من الخارج والخواتم تحصل عليها من محل بالقاهرة بفاتورة ولا يعلم أنها مقلدة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عودة ظاهرة الإعدامات بالجملة في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» إعارة نجم الزمالك إلى وادي دجلة
» بث مباشر.. مباراة المصري ونهضة بركان
» هنية: السجون باتت معضلة فى الحالة الإسلامية
» «البيئة»: لا يوجد ثعابين سوى «الأرقم» و«أبو السيور» و«الدفان»
» حركة تنقلات في وزارة الداخلية خلال ساعات
» «بيومي»: اتحاد الكرة خدع الجماهير بـ«الفنكوش»
» العركى: الإسلاميون تلقوا ضربة قاصمة لهذا السبب
» حقيقة انتقال حمدي فتحي إلى الأهلي
» 5 آلاف جنيه غرامة ذبح الأضاحى في الشارع
» بعد 20عامًا في الحرام قررت قتله لكي يتركها
» مجموعة المصري.. الهلال يتعادل مع سونجو الموزمبيقي

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • فجر

    03:40 ص

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)