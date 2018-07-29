ضبط «سائق» لترويجه مشغولات ذهبية مقلدة بطنطا

29 يوليه 2018 - 03:40 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من ضبط سائق وبحوزته 840 جرام ذهب مقلد، قبل ترويجه على أصحاب محلات الصاغة بدائرة مركز طنطا.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث مركز طنطا من القبض على "ع ش" 50 عامًا سائق مقيم منطقة الصاغة أول طنطا أثناء استقلاله سيارة خاصة به بطريق مصر الإسكندرية أمام قرية دفرة وعثر بحوزته على 111 خاتمًا ذهبيًا و30 جنيه ذهب وبإجمالى وزن 838 جرامًا وتم فحصها بمعرفة مفتش الدمغة والموازين وتبين أن الخواتم الذهبية مدموغة خارج المصلحة وأن نسبة الذهب بها غير مطابقة للمواصفات و30 جنيه ذهب و2 ونصف جنيه ذهب مهربة من الخارج وغير مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين قبل ترويج المصوغات الذهبية المقلدة على عملائه.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض توزيعها على عملائه بمحلات الصاغة وأن الجنيهات الذهبية مهربة من الخارج والخواتم تحصل عليها من محل بالقاهرة بفاتورة ولا يعلم أنها مقلدة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.