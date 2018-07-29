بالصور..الثعابين تغزو قرى القليوبية

سادت حالة من الرعب والفزع بين أهالي قرية "ميت العطار" التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بعد انتشار الثعابين في المنازل بمنطقة الخناتي بالقرية، ما أثار خوف الأهالي.

وأكد موسى مصطفى العفيفي، أحد شباب القرية، أنه أثناء دخوله الحجرة بالمنزل فوجئ بثعبان كبير يزيد طوله على 2 متر في الحجرة، فأسرع وقام بضربه حتى قتله.

وقال حسام خالد أبو شوبة أحد أهالي القرية، إن الثعابين انتشرت في أكثر من منطقة بالقرية على مدار الأيام الماضية ويقومون بقتلها مع عدم معرفة أحد، خوفا من انتشار حالة قلق بالقرية في ظل وجود كبار السن وأطفال، مع اتخاذ احتياطات لحماية الأهالي.

ويضيف الحاج رضا العفيف، من أبناء القرية، إنه يوجد ترعة في منطقة الحناتي والمرجح أن موجة الحر هي السبب في هجوم الثعابين على المنازل خاصة أن الترعة لم تشهد أي عمليات تطهير من عدة سنوات، مطالبا رئيسة مدينة بنها نجوى العشيري، ومسؤول البيئة والري بتطهير الترعة ورش القرية لحماية أبنائها.

ويضيف إبراهيم مصطفى أنها ليست المرة الأولى التي يعثرون فيها على ثعابين داخل المنزل، ففى الأسبوع الماضي تمكنوا من قتل ثعبان داخل الحجرة، وسط حالة من الرعب بين أشقائه والأطفال بالمنطقة.

ويصف محمد عمرو حالة الرعب على الأهالى بعد أن ظلت حبيسة المنازل، مشيرا إلى أنهم قاموا بوضع عشب الـ"شيح" على حدود الأراضي الزراعية، وفي ترعة القرية، لكن لم تؤثر على الثعابين التي مازالت تنتشر وتزداد في المساكن.

ويلفت ناجي طارق بلال، أحد الأهالي، إلى أن الشباب والأهالي بالقرية تمكنوا من السيطرة على الحالات التي ظهرت خلال تلك الأيام، منوها إلى كارثة انتشارها في حالة عدم قيام الشباب بقتلها.

وطالب أهالي قرية ميت العطار، وكفر الجزار التابعين لمدينة بنها، من اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، ونجوى العشيري رئيس مدينة بنها، ومسؤولي البيئة والري بالقليوبية، بسرعة اتخاذ إجراءات احترازية وتطهير ترعة القرية ميت العطار وإقلاع البوص ورش الشوارع حفاظا على أبناء القرية خاصة وتكررت ظاهرة انتشار الثعابين بالقريتين، وذلك قبل حدوث كارثة وإصابة الأهالي.