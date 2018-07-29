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بالفيديو.. كواليس جلسة رئيس الزمالك مع «شيكابالا»

الرياضة

شيكابالا ومرتضى
شيكابالا ومرتضى

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كواليس هامة في جلسة «مرتضى» مع لاعبي الزمالك

المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

شيكابالا

كشف مجلس إدارة نادي الزمالك، عن كواليس جلسة مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، مع محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الفريق، وذلك في مقطع فيديو عبر الموقع الرسمي للنادي.

وأكد مرتضى منصور في حديثه مع شيكابالا رفضه بيان اللاعب الذي انتقد فيه الإدارة ويؤكد عدم إخطاره بموعد التدريبات ليرد اللاعب أنه لم يتلق إخطارات في الفترة الماضية بموعد التدريبات أو المعسكر الخارجي.

وقال رئيس الزمالك لشيكابالا إنه تم إخطاره ثلاث مرات بالانتظام في التدريبات وفقا لعنوانه فى جواز السفر، وأشار اللاعب إلى أنه كان في أسوان في الفترة الماضية وتحدث مع أمير مرتضى المشرف على الكرة ، وتم الاتفاق على موعد قبل أن يتم تغييره وتحديد موعد آخر في مارينا وهو ما نفاه مرتضى منصور .

وكشف رئيس الزمالك لشيكابالا أن السويسرى جروس المدير الفنى استبعده من القائمة بسبب عدم تواجده، مشددًا على أنه لم تصله عروضًا رسمية في الفترة الحالية، سواء من اليونان أو إسبانيا، وشدد أنه يحاول إحضار عرض له من الدوري السعودي.

وقال شيكابالا خلال الجلسة لرئيس الزمالك: "أنا محسوب على حضرتك وأنت اللي رجعتني الزمالك يبقى إزاى مش عايز أرجع بسببك"، وأكد مرتضى منصور أن شيكابالا أخطره أن إسماعيل يوسف لا يحبه ولا يرغب فى وجوده بالزمالك.


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