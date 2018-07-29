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تجمهر أهالي ضحايا «حادث بورسعيد» أمام المستشفى العام

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تجمهر أهالي ضحايا «حادث بورسعيد» أمام المستشفى العام
تجمهر أهالي ضحايا «حادث بورسعيد» أمام المستشفى العام

متابعات - خالد الشرقاوي

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تجمهر أهالي 19 مصابا، و10ضحايا، حادث تصادم أتوبيس، كان يقل عمال مصنع "لوتس" للاستثمار، وتصادم مع سيارة نقل قبل دخولهم بورسعيد للذهاب للعمل صباح اليوم الأحد، الذي أطلق عليهم اسم "شهداء لقمة العيش"، نظرًا لأنهم يتحملون التنقل بالساعات للذهاب لعملهم، أمام مستشفى بورسعيد العام.

وحرص عمال المصنع، على التبرع بالدم للمصابين، ودعوا الله أن يرحم الشهداء الذي يتكبدون ساعات سفر يوميًا من أجل لقمة العيش.

وأعلن طه الشريدي، رئيس النقابة المستقلة السابق، بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، وصول جثامين 10 ضحايا للحادث الذي وقع، صباح اليوم الأحد، على طريق بورسعيد، أثناء توجههم من مدينة المطرية بالدقهلية إلى منطقة الاستثمار ببورسعيد.

ومن المقرر أن تخرج الجنائز، جميعا عقب صلاة العصر من 4 مساجد وهي: "عائلة الريس، وداود الريس، والفتح، ووهبة الكبير".

وكان قد وقع صباح اليوم الأحد، حادث تصادم أتوبيس، كان يقل عمال مصنع ملابس بالمنطقة الحرة للاستثمار مع سيارة نقل بطريق بورسعيد الإسماعيلية بمنطقة رأس العش.




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