  • الأحد 29 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر09:07 م
بحث متقدم
أرشيفية

شهادات تخرج الإسلاميين من السجون

السيسي

«السيسي»: هذا هو موقفنا من «صفقة القرن»

قطار

قطارات مصر.. "الراكب مفقود والخارج مولود"

جثة

تحقيقات موسعة حول مقتل أسقف كبير في ظروف غامضة

المذيع إسلام عقل

مذيع يحرض سجناء الإخوان على الهروب من السجون

الدكتور علي جمعة

«علي جمعة» لمتصلة: «بلغي عن زوجك البوليس»

الرئيس السيسي

السيسي:«أنتم ترقصوا كيكي.. واحنا نزود البنزين»

سد النهضة

صحيفة إسرائيلية تتساءل: من قتل مدير سد النهضة؟

محمد نجيب يشكل حكومته الثانية بعد نجاح ثورة يوليو.

لماذا فشلت ثورة يوليو؟

أردوغان وعهد التميمي

«أردوغان» يتصل بـ«عهد التميمي»

محيي: نقابة المحامين في خطر والدقهلية تسير بنا للنفق المظلم

الحياة السياسية

نقابة المحامين
المحامين

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

إصابة شخص باختناق والسيطرة على حريق التجاريين

#

القبض على مسجل خطر متهم بسرقة مجوهرات ذهبية بالمنيا

#

نقيب الصيادلة: الصيدليات معرضة لخطر الإفلاس

#

محامي الطالبة "مريم" يكشف آخر تفاصيل التحقيقات

المحامين

سامح عاشور

النقابة

كارنيهات

أكد عمرو محيي وكيل نقابة محامي القاهرة، أنه بعد أحداث الدقهلية واستخراج كارنيهات هوية للمحامين بعيدًا عن النقابة العامة وانفراد صاحب السلطة بالقرار والمواقف السلبية الضعيفة لأعضاء النقابة العامة والفرعيات ومساوئ التنقية رغم أهميتها وعدم السماع للرأي الآخر، يؤكد أن النقابة تسير وبقوة إلى النفق المظلم .

وأضاف محيي، أن أحداث الدقهلية حدث شديد الخطورة ويجب على رب البيت رأب الصدع دون كبرياء ويجب التعامل معها بحزم وحذر فى أن واحد .

وأضاف محيي، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن أحداث الدقهلية وأحكام مجلس الدولة غير المنفذة وسداد الرسوم بإنذارات للحاصلين على الأحكام ومدى تأثير ذلك على العملية الإجرائية لانتخابات المحامين القادمة وأين ستذهب بنقابة المحامين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عودة ظاهرة الإعدامات بالجملة في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» إعارة نجم الزمالك إلى وادي دجلة
» بث مباشر.. مباراة المصري ونهضة بركان
» هنية: السجون باتت معضلة فى الحالة الإسلامية
» «البيئة»: لا يوجد ثعابين سوى «الأرقم» و«أبو السيور» و«الدفان»
» حركة تنقلات في وزارة الداخلية خلال ساعات
» «بيومي»: اتحاد الكرة خدع الجماهير بـ«الفنكوش»
» العركى: الإسلاميون تلقوا ضربة قاصمة لهذا السبب
» حقيقة انتقال حمدي فتحي إلى الأهلي
» 5 آلاف جنيه غرامة ذبح الأضاحى في الشارع
» بعد 20عامًا في الحرام قررت قتله لكي يتركها
» مجموعة المصري.. الهلال يتعادل مع سونجو الموزمبيقي

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • فجر

    03:40 ص

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)