  • الأحد 29 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر09:07 م
بحث متقدم
أرشيفية

شهادات تخرج الإسلاميين من السجون

السيسي

«السيسي»: هذا هو موقفنا من «صفقة القرن»

قطار

قطارات مصر.. "الراكب مفقود والخارج مولود"

جثة

تحقيقات موسعة حول مقتل أسقف كبير في ظروف غامضة

المذيع إسلام عقل

مذيع يحرض سجناء الإخوان على الهروب من السجون

الدكتور علي جمعة

«علي جمعة» لمتصلة: «بلغي عن زوجك البوليس»

الرئيس السيسي

السيسي:«أنتم ترقصوا كيكي.. واحنا نزود البنزين»

سد النهضة

صحيفة إسرائيلية تتساءل: من قتل مدير سد النهضة؟

محمد نجيب يشكل حكومته الثانية بعد نجاح ثورة يوليو.

لماذا فشلت ثورة يوليو؟

أردوغان وعهد التميمي

«أردوغان» يتصل بـ«عهد التميمي»

«السيسي» يوجه رسالة إلى الرأي العام الإسرائيلي

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
السيسي

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

هذه رسالة مأمور سجن العقرب للرئيس

#

كلام فى المليان عن السياسة والإعلام

#

«السيسي»: احتجاجات الفلسطينيين مشروعة

#

أبوالغيط: إسرائيل ترتكب جرائم حرب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة اسأل الرئيس في مؤتمر الشباب المنعقد حاليًا بجامعة القاهرة، إن مصر مع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالدولة الفلسطينية ومع حدود  دولة فلسطينية واحدة علي حدود ما قبل عام 1967 .

وأكد السيسي، أن مصر تقف مع الأشقاء في فلسطين وهي تدعم وجود دولة لفلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وأن مصر تحاول إتمام المصالحة الفلسطينية بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس وأن موقف مصر واضح في قطاع غزة وهو التخفيف من المعاناة للشعب الفلسطيني.

وقال السيسي، إنه يتوجه برسالة للرأي العام في إسرائيل وهي "عندنا فرصة عظيمة للاستقرار في المنطقة وعليهم أن يتعاونوا في  تحقيق السلام في المنطقة، وأكد السيسي أن مصر لا تستطيع فرض حل لا توافق عليه السلطة الفلسطينية، وأن مصر داعمة لمواقف الشعب الفلسطيني، وتعمل علي تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عودة ظاهرة الإعدامات بالجملة في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» إعارة نجم الزمالك إلى وادي دجلة
» بث مباشر.. مباراة المصري ونهضة بركان
» هنية: السجون باتت معضلة فى الحالة الإسلامية
» «البيئة»: لا يوجد ثعابين سوى «الأرقم» و«أبو السيور» و«الدفان»
» حركة تنقلات في وزارة الداخلية خلال ساعات
» «بيومي»: اتحاد الكرة خدع الجماهير بـ«الفنكوش»
» العركى: الإسلاميون تلقوا ضربة قاصمة لهذا السبب
» حقيقة انتقال حمدي فتحي إلى الأهلي
» 5 آلاف جنيه غرامة ذبح الأضاحى في الشارع
» بعد 20عامًا في الحرام قررت قتله لكي يتركها
» مجموعة المصري.. الهلال يتعادل مع سونجو الموزمبيقي

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • فجر

    03:40 ص

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)