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مجموعة المصري.. الهلال يتعادل مع سونجو الموزمبيقي

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الهلال السوداني
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المصريون

الكونفدرالية

الهلال

سونجو

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نتيجة مباراة الهلال السوداني مع يونياو دو سونجو الموزمبيقي، التي جمعتهما اليوم، الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

بادر يونياو دو سونجو بالتسجيل عن طريق ماريو سيباستيو سيناموندا في الدقيقة الخامسة، بينما نجح الهلال فى إدراك التعادل بالدقيقة 53 عن طريق شريف الدين شيبوب.

ورفع الهلال السودانى رصيده من النقاط إلى 3 في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية التي تضم أيضاً ناديا المصري البورسعيدي ونهضة بركان المغربي، بينما حصد يونياو دو سونجو النقطة الثانية في المركز الرابع.

ويلتقي في التاسعة مساء اليوم، المصري صاحب المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط مع نهضة بركان المغربي صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط في التاسعة مساء اليوم بإستاد بورسعيد.


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