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بالفيديو.. أحمد مكي يتصدر «يويتيوب» بأغنية جديدة

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أحمد مكي
أحمد مكي

وكالات - خالد الشرقاوي

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احمد مكى

آخرة الشقاوة

يويتيوب

أغنية جديدة

تصدر الفنان أحمد مكي، موقع الفيديوهات "يوتيوب" في مصر، بسبب أحدث أغنياته المصورة "آخرة الشقاوة".

وتمكنت الأغنية من اجتياز 3.6 ملايين مشاهدة، بعد يومين من طرحها عبر القناة الرسمية لـ أحمد مكي على "يوتيوب".

وأغنية "آخرة الشقاوة"، تنتمي لموسيقى الراب، ويشارك في أدائها المطرب الشعبي، محمود الليثي، وهي من كلمات أحمد مكي، وألحان وتوزيع موسيقي شادي السعيد.

يذكر أن أحمد مكي طرح منذ أشهر أغنية "وقفة ناصية زمان"، وهي من كلماته، وألحان وتوزيع موسيقي لآدم الشريف.


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