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«كلوب» يكشف موقف ليفربول من التعاقد مع «مدافعين»

الرياضة

يورجن كلوب
يورجن كلوب

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المصريون

ليفربول

صلاح

كلوب

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عدم حاجة فريقه للتعاقد مع مدافعين جدد، خلال فترة الانتقتالات الصيفية الحالية.

وفاز ليفربول على مانشستر يونايتد الإنجليزي برباعية مقابل هدف في ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية الودية.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "هذا الصيف لا أرى الحاجة لوجود والتعاقد مع مدافعين".

وأضاف: "جو جوميز يلعب هذا الدور في الدفاع فهو يجمع تلك الأشياء ويوفرها ولا نجدها في سوق الانتقالات، ولذلك لا أرى لضرورة التعاقد مع مدافع في الوقت الحالي".

وتابع: "لكن هناك 12 يومًا في سوق الانتقالات ويمكن أن يحدث الكثير والآن أقول لا، ربما تسألني غدًا وسأقول شيئًا مختلفًا".


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