ترحيل مني المذبوح لسجن النساء

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قضايا وحوادث

منى المذبوح
المذبوح

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الاستئناف

سب وقذف

سجن النساء

منى المذبوح

غادرت اللبنانية منى المذبوح، محكمة شمال القاهرة بالعباسية، حيث استقلت سيارة الترحيلات لإيداعها سجن النساء، وذلك عقب تأجيل نظر الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها 8 سنوات في إهانة الشعب المصري لجلسة 9 سبتمبر المقبل.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرر حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصري، بنشر مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ينطوي على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.

 وباشرت نيابة استئناف القاهرة، بإشراف المستشار محمد سراج أبو شنب المحامي العام الأول بالنيابة، التحقيق مع المتهمة التي ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها.


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