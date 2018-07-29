» «بيومي»: اتحاد الكرة خدع الجماهير بـ«الفنكوش»

29 يوليه 2018 - 08:00 م

شن المحلل والناقد الرياضي خالد بيومي، هجومًا لاذعًا على مجلس إدارة اتحاد الكرة، بسبب تصريحات عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، عن عدد الجماهير.

وكتب «بيومي» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «15 مشجع الفنكوش بتاع الاتحاد .. الكورة للجماهير».

يذكر أن عامر حسين، أعلن أمس، السبت، أن عدد الجماهير سيكون 15 مشجعًا، لكل فريق خلال المباريات القادمة في الدوري العام.