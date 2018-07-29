» حركة تنقلات في وزارة الداخلية خلال ساعات

29 يوليه 2018 - 08:06 م

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة خلال الساعات القليلة القادمة، والتي سوف يتم إعلانها، بعد إقرارها من المجلس الأعلى للشرطة .

جاء ذلك بعدما أرسلت مديريات الأمن مندوبين لاستلام حركة كل مديرية على حده، تمهيداً لإعلانها بشكل رسمى.

وكان وزير الداخلية، قد اعتمد الحركة عقب آخر اجتماع للمجلس الأعلى للشرطة، والتى تعتمد على ضخ دماء جديدة فى جهاز الشرطة وتصعيد عدد من الكوادر الأمنية.

وشهدت الحركة تغييرات واسعة شملت عددًا من مساعدى وزير الداخلية، ومديرى الأمن، ومديرى المصالح والإدارات العامة، ونواب مديرى الأمن، ونواب مديرى الإدارات والمصالح.

ومن المقرر، أن يتم تنفيذ التنقلات الجديدة اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل أول أغسطس، وفتح باب التظلمات ابتداء من إعلان الحركة رسمياً وإخطار الضباط بها من شئون الضباط لمدة ثلاثة أيام، وستقوم الجهات المعنية بفحصها والفصل فيها.

وذكرت المصادر، أن الحركة قد راعت المعايير الأساسية وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، والاستقرار الوظيفى، والبُعد الإنساني والاجتماعي للضباط، مع الأخذ فى الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.

وأشارت المصادر، إلى أن الحركة تشهد إحالة عدد من الضباط الذين بلغوا سن المعاش للتقاعد، وترقية آخرين وفق المعايير الموضوعية فى مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولى مناصب قيادية، بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن، والقطاعات الأمنية لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية، واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي وفق إستراتيجية الوزارة فى المرحلة المقبلة.