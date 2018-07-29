» «البيئة»: لا يوجد ثعابين سوى «الأرقم» و«أبو السيور» و«الدفان»

29 يوليه 2018 - 08:15 م

بعد كثرة شكاوى أهالى مدينة القصير من وجود ثعابين بعدد من المناطق المتفرقة بالمدينة تثير قلقهم وخوف الأطفال، وجه اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر لقطاع محميات البحر الأحمر باتخاذ اللازم.

واتجهت لجنة مكونة من خبراء التنوع البيولوجى بوزارة البيئة بالتعاون مع قطاع محميات البحر الأحمر، لعمل مسح شامل لمدينة القصير مؤكدين عدم العثور على أى أنواع من الثعابين السامة أو الخطرة.

وأكدت اللجنة أيضًا، العثور على عدة أنواع من الثعبان هي: ثعبان الأرقم وثعبان يسمى أبو السيور وسحلية من نوع الدفان.

وأكد الدكتور أحمد غلاب مدير قطاع محميات البحر الأحمر، أنه فور تلقيه التوجيهات من المحافظ تم التحرك فورًا كما هو المعتاد فى أى شكوى خاصة بأى مكان بالمحافظة وتمت الاستعانة بخبراء متخصصين فى التنوع البيولوجى والتوجه لمدينة القصير ومسح المناطق بناء على مشاهدة الأهالى وأسفر المسح عن عدم وجود أى من أنواع الثعابين الخطرة والسامة التى تهدد حياة الأهالى كما تم جمع كل الأنواع التى تم العثور عليها، لافتًا إلى أن المدينة آمنة تمامًا.













