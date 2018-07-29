» بالصور.. تغيير اسم نجوم المستقبل وشعاره

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نجوم المستقبل
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الدوري

المصريون

نجوم المستقبل

أعلن محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادي نجوم المستقبل، تغيير اسم النادي (NOGOOM FC )، وذلك بعد صعوده للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه، ليظهر باسم جديد في دوري الأضواء والشهرة.

ولم يتوقف قرار الإدارة عند تغيير الاسم فقط بل تدشين شعار جديد للنادي وكذلك تيشيرت جديد.

واصدر نادي نجوم المستقبل بيانا رسميا في هذا الشأن جاء كالتالي..

بدأ الحلم منذ 12 عام .. بدأ بأبسط الإمكانيات.. ولكن بطموح كبير.. منذ أول يوم للنادي كان الهدف ان يقدم قيمة حقيقية للاعبي مصر ومساعدتهم على التنمية الحقيقية ووصولهم للنجومية.

اليوم وبعد 12 عام الحلم مستمر ولكن الطموح أكبر ويشكل جديد.

اليوم يوم تاريخي للنادي، يوم يقدم فيه نفسه بزي جديد، بشكل جديد، باسم جديد، وبهوية جديدة.

اليوم هو اول يوم لنادي النجوم لكرة القدم ، وبشعار جديد يرمز لفلسفة النادي التي لا تتغير وهي تحقيق النجومية من خلال طريق طويل نعيشه ونستثمر فيه مع اللاعب.

اليوم نبدأ مشوار جديد، مشوار في الدوري الممتاز، ولكن هدفنا وفلسفتنا واحدة ، صناعة النجوم.



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