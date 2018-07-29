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معلومة خطيرة عن آلات الدفع الجديدة المنتشرة

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كشف الإعلامي السوري فيصل القاسم عن معلومة هامة بشأن آلات الدفع الجديدة المنتشرة في جميع أنحاء العالم في الآونة الأخيرة.

وقال "القاسم"، في تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء الأحد، "تحذير: آلات الدفع الجديدة  خطيرة جداً... يكفي أن يمرروا الآلة فوق محفظة النقود فتسرق رقم بطاقات الائتمان وتسحب مبالغ من حسابك فورا".

ونشر "القاسم" فيديو لأحد الأشخاص يقوم بتجربة الأمر وتمرير الآلة على شخص يقف في أحد الأماكن وقامت بالفعل بإدخال رقم بطاقة الائتمان الخاصة به.


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