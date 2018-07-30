» أول تصريحات لـ"التميمي" بعد خروجها من سجون الاحتلال

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الإفراج عن البطلة الفلسطينية عهد التميمي

قالت الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، التي أفرجت عنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بعدما استكملت فترة عقوبتها في السجن، إنها تريد أن تصبح محامية لمواصلة النضال ضد الاحتلال في الضفة الغربية.
وباتت «عهد»، 17 عامًا، بطلة في أعين الفلسطينيين بعد أن ركلت جنديًا إسرائيليًا وصفعته في 15 ديسمبر الماضي خارج منزلها في قرية النبي صالح، التي تشهد حملة منذ سنوات ضد استيلاء إسرائيل على الأراضي، ما يؤدي إلى مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين يهود، واعتبر الإسرائيليون الواقعة، التي نشرتها والدة «عهد» مباشرة على «فيس بوك» استفزازًا مدبرًا.
وقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» بعد لقائه مع «عهد» ووالدتها إن «نموذج المقاومة الشعبية السلمية، الذي سطرته عهد وأهالي قرية النبي صالح وجميع القرى والمدن الفلسطينية، يثبت للعالم بأن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدًا على أرضه ومتمسكًا بثوابته، ومدافعا عنها مهما بلغ حجم التضحيات».
وظهرت «عهد» مرتدية «الكوفية» الفلسطينية باللونين الأبيض والأسود، ووجهت التحية للعشرات ودعت الفلسطينيين، في تصريحات خارج منزل فلسطيني من سكان قرية النبي صالح قتلته القوات الإسرائيلية، إلى مواصلة النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت «عهد» للصحفيين: «من بيت الشهيد... المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال، أكيد الأسيرات في السجن كلهن أقوياء، بأحيي كل شخص وقف معي في سجني ووقف مع كل الأسيرات».
وقالت «عهد» خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق إن «خططي للمستقبل إني أكمل دراستي في الجامعة، وأدرس القانون علشان أقدر أرفع قضية بلدي لكل المحافل الدولية، وأطلع أحكي بقضية الأسرى لكل العالم وفي المحاكم الدولية».
وأضافت: «السجن علمني كثير شغلات قدرت في السجن أعرف الطريق الصحيح تمامًا حتى أوصل رسالة وطني بالشكل الصحيح».
ووجهت لـ«عهد» 12 تهمة منها «الاعتداء الجسيم»، وفي مارس، أقرت بالذنب مقابل تخفيف الاتهام إلى الاعتداء، وحكم عليها بالسجن 8 أشهر اعتبارًا من تاريخ القبض عليها في ديسمبر الماضي، وكانت حينها تبلغ من العمر 16 عامًا.

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