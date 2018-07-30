» "التعليم" توضح معلومة هامة عن امتحانات الثانوية

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صرح أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن امتحانات الثانوية العامة بداية من العام الدراسي الجديد سيكون على مستوى المدرسة وليس على مستوى المحافظة أو الجمهورية.
وأوضح «خيري» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» ، يوم الأحد، أن نظام التعليم الجديد لا يعتمد على الامتحانات بشكل أساسي بل على قياس مدى فهم واستيعاب الطالب.
وأشار المتحدث باسم التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه لن يكون هناك امتحانات في نظام التعليم الجديد من «KG1» وحتى الصف السادس الابتدائي.
ولفت «خيري» إلى أنه لن يتم الاستغناء عن أي معلم بعد تطبيق النظام التعليمي الجديد، بل سنعمل على تطويرهم وتدريبهم.

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