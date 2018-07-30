» شاهد.. حادث مروع لرجل بسبب رقصة "كيكي"

أصدر المجلس الوطني لسلامة النقل في أمريكا تحذيرًا، لكل من يحاول تأدية رقصة «الكيكي»، إذ وصفوه بـ«التحدي الخطر»، حسب تصريحات المتحدث باسم المجلس: «إن الخروج من سيارة متحركة أو القفز إلى مسارات المرور لاستعراض مهارات الرقص، أمر أحمق وخطير بالنسبة لك ولمن حولك».
جاءت تحذيرات المجلس الوطني لسلامة النقل، عقب تداول فيديو للحظة دهس سيارة لراقص كيكي في ولاية فلوريدا، عبّر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قام الراقص بالسير بجانب سيارته بينما تولّت صديقته مهمة التصوير.
مرّّت لحظات على بداية التحدي، ثم فوجئ الشاب، بسيارة تدهسُه وهو يؤدي الرقصة، وفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية.
قال الراقص الذي عانى من خدوش طفيفة: «خططت لهذا الأمر بأكمله، حيث كنت أنوي الرقص ثم القفز على السيارة، قبل الهبوط ومتابعة الرقص، لكن السائق كان مسرعًا للغاية، وانزلقت على بقعة زيت فصدمتني السيارة»، مضيفًا: «لم أعانِ من إصابات بالغة، بل مجرد خدش في ذراعي».