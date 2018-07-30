» شاهد.. حادث مروع لرجل بسبب رقصة "كيكي"

قال الراقص الذي عانى من خدوش طفيفة: «خططت لهذا الأمر بأكمله، حيث كنت أنوي الرقص ثم القفز على السيارة، قبل الهبوط ومتابعة الرقص، لكن السائق كان مسرعًا للغاية، وانزلقت على بقعة زيت فصدمتني السيارة»، مضيفًا: «لم أعانِ من إصابات بالغة، بل مجرد خدش في ذراعي».



