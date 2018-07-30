"التعليم": النظام الجديد سيطبق على جميع المدارس

30 يوليه 2018 - 02:06 ص

أكد أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن هيئة الأبنية التعليمية تشيد مدارس جديدة لاستيعاب كثافة الطلاب في 4 محافظات.

وأوضح خيري خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، يوم الأحد، أن نظام التعليم الجديد لا يعتمد على الامتحانات بشكل أساسي بل على قياس مدى فهم واستيعاب الطالب.