خبير اقتصادي يفجر مفاجأة مدوية عن أسعار العقارات

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المصريون ـ متابعات

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خبير اقتصادي يفجر مفاجأة عن الشقق في مصر

كشف الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، عن توقعه بانهيار أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة بعد حالة الارتفاع الجنوني في أسعارها.
وأوضح "النحاس"، في تصريحات تليفزيونية، أن أسباب ذلك إلى تراجع الطلب على العقارات، معتبرًا أن «مصر الآن في بالونة عقارية».
وأضاف الخبير الاقتصادي أن "انخفاض الطلب على السلع والعقارات في مصر أحد أسباب التضخم الحالي، وارتفاع قيمة تحصيل الضرائب نهاية العام ليس مؤشرًا على حركة السوق في مصر، وكذلك العقارات، التي يتم إنشاؤها حاليًا ووصلت أسعارها لأرقام خيالية، فلا يوجد عليها طلب، وهو ما سيؤدي لانهيار أسعارها فجأة".

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