تعرف على الأسعار الجديدة للأراضي في العاصمة الإدارية الجديدة

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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العاصمة الإدارية الجديدة

كشف العميد خالد الحسيني - المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة - عن الأسعار الجديدة للأراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي سيتم تطبيقها من أغسطس المقبل .

وقال "الحسيني" في تصريحات صحيفة إن لجان التسعير بالشركة قررت زيادة تتراوح بين 10 - 20% على سعر المتر ليصل إلى 5500 حسب تميز الموقع "حسب فيتو".

وأكد أن الشركات التي قامت بأسبقية في الحجز سيتم معاملتها بالسعر القديم الذي يتراوح بين 3.8 آلاف- 4.5 آلاف جنيه للمتر، وهي ذاتها أسعار أراضي الطرح الثاني، مشيرا إلى أن تلك الأسعار ستكون للشركات المتقدمة بطلبات لحجز الأراضي منذ الطرح الثاني، ولم يحالفهم الحظ بالتخصيص.

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