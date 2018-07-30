ممثلة شهيرة تضع مولودًا في سن الـ54 وسط ذهول العالم

30 يوليه 2018 - 07:30 ص

أثارت الممثلة بيرجيت نيلسن جدلًا كبيرًا في الأوساط العلمية والطبية بعد وضعها مولودًا وهي في سن الـ54 لتفتح بابا للنقاش حول الزيادة المطردة في استخدام النسوة للتلقيح الصناعي بعد وصولهن لسن الإياس (اليأس) .





ويقول خبراء #الخصوبة إن متوسط سن الأمهات يتزايد بشكل مطرد في كل أنحاء العالم مع لجوء النساء على نحو متزايد لعلاج #العقم لتمديد سنوات الإنجاب.

وجدد البعض مطالبة النساء بإعطاء أولوية للإنجاب في سن الشباب والسنوات التي تكون فيها أكثر خصوبة، ولكن آخرين قالوا إن على مقدمي الخدمة الصحية مراعاة الضغوط التي تدفع النساء إلى تأجيل الإنجاب.

وقالت كاترين أوبراين، رئيسة أبحاث السياسة في مؤسسة بريتش بريجننسي أدفيزوري سيرفس "علينا إعطاء الثقة للنساء لاتخاذ هذا القرار بأنفسهن. ما نحتاجه هو توفير خدمة للرعاية الصحية تدعم قراراتهن بدلا من محاولة إقناع النساء بإنجاب أطفال في وقت غير مناسب بالنسبة لهن".

وقالت نيلسن إنها حملت باستخدام بويضات كانت قد جمدتها وهي في الأربعينات من عمرها، وهو خيار يحظى بشعبية متزايدة بين النساء اللائي يسعين لتمديد سنوات خصوبتهن.

وبالنظر إلى أن كمية ونوعية البويضات تتراجع مع تقدم السن ينصح الخبراء معظم النساء اللائي يحاولن أن يحملن في منتصف الأربعينات من أعمارهن أو بعد ذلك بالتفكير في استخدام بويضات يتم أخذها من نساء أصغر سنا.

ووجد تحليل جرى في الآونة الأخيرة لعلاج العقم في 1279 معهدا عبر أوروبا أن نحو ثلث الولادات التي تمت من خلال التبرع ببويضات في 2014 كانت لنساء أعمارهن 40 أو فوق ذلك.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن هندية يُعتقد أنها في السبعينات من عمرها وضعت مولودا العام الماضي باستخدام بويضات إحدى المتبرعات في حالة أثارت نقاشا بشأن أخلاقيات استخدام نساء مسنات علاجا من أجل الحمل.

وقال ريتشارد كنيدي، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الخصوبة، إن حمل المرأة وهي في الخمسينات من عمرها أو أكبر" ليس أمرا يجب تشجيعه بالضرورة"، مشيرا إلى تزايد خطر التعرض لمشكلات في القلب ومشكلات صحية أخرى خلال الحمل.