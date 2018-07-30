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جثث المصريين

بالصور والبطاقات .. العثور على جثث 3 مصريين بصحراء ليبيا

بالصور والبطاقات .. العثور على جثث 3 مصريين بصحراء ليبيا

عرب وعالم

جثث المصريين
جثث المصريين

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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ليبيا

جثث المصريين

عثرت السلطات الليبية على جثامين لـ3 مصريين بالصحراء ، وذلك بعد أن ضلوا الطريق إثر محاولتهم الدخول إلى هناك بطريقة غير شرعية .

وتم العثور على جثث 3 مصريين من منطقة #الفيوم والمنيا، ملقاة في منطقة صحراوية وبجوارها جوازات السفر، تبعد عن الجغبوب بحوالي 100 كم، وذلك من طرف مكتب "سرايا حرس الحدود" بجغبوب، التابع لمصلحة الجمارك، قبل أن يتم دفنهم في #الصحراء.

وبحسب الصور التي تم نشرها، بدت الجثث متعفنة ومتآكلة نتيجة حرارة الشمس وبدا على الضحايا الموت بسبب الجوع والعطش، نتيجة السير والضياع في دروب صحراوية في رحلة، بهدف دخول البلاد بطريقة غير شرعية.

وفي يوليو من العام الماضي، عثرت منظمة الهلال الأحمر الليبي على جثامين 48 مهاجرا غير شرعي من مصر ملقاة في الصحراء جنوب مدينة أجدابيا شرق ليبيا، أما في شهر سبتمبر، فقد لقي 16 مصريا مصرعهم، في منطقة صحراوية جنوب غرب مدينة طبرق شرق البلاد.

وكانت وزارة #الخارجية_المصرية، حذّرت في أكثر من مناسبة، رعاياها من استمرار الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، ودعت المصريين إلى عدم الانسياق وراء عصابات ترويج السفر التي تقوم بتسفير الشباب إلى ليبيا عن طريق الدروب الصحراوية، ثم تتركهم في الصحراء مما يؤدي في النهاية إلى تعريض حياتهم للخطر.


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