السعودية تستضيف نهائي السوبر العالمي لبطولة محمد علي كلاي

30 يوليه 2018 - 08:31 ص

كشفت الهيئة العامة للرياضة السعودية عن استضافة المملكة لنهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي للملاكمة بمدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز بجدة .



وسيجمع اللقاء المرتقب بين الملاكمين البريطانيين جورج جروفز، وكالم سميث لفئة الوزن المتوسط، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.



ويأتي استضافة النهائي الكبير بعد توقيع رئيس مجلس الإدارة تركي آل الشيخ مع شركة "كوموسا" المنظمة للبطولة، ضمن حزمة من الاتفاقيات التي وقعها في العاصمة البريطانية لندن العام الماضي، تستضيف بموجبها المملكة نهائي السوبر العالمي للملاكمة.



وقال رئيس شركة كوموسا كال ساويرلاند أن النزال بين الملاكمين جروفز وسميث سيكون قوياً ومثيراً، لما يملكانه من قوة ومهارات جعلتهما طرفين لهذا النهائي، وأعتقد أن الجميع سيحظى بمتابعة ممتعة لهذا اللقاء.



وكان طرفا النهائي قد وصلا لهذه المواجهة الحاسمة بعد أن خاضا عدة نزالات في يوليو العام الماضي في "درافت جالا" بموناكو الفرنسية.



ووصل جورج جروفز بعد تغلبه على مواطنيه جيمي كوكس، وكريس يوبانك في ربع النهائي ونصف النهائي على التوالي، فيما تأهل البريطاني الآخر كالم سميث بعد تغلبه على السويدي إيريك سكوقلند، والهولندي نيكي هولزكين في الأدوار ذاتها.



يذكر أن الهيئة العامة للرياضة نجحت في تنظيم وإقامة العديد من المنافسات الرياضية المختلفة في الفترة الماضية، مثل بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج، وسباق الأبطال للسيارات، وماراثون الرياض الدولي، وبطولة المملكة للبلوت، وبطولة الرياضات الإلكترونية، ومنافسات أعظم رويال رامبل WWE، والمهرجان العالمي لرياضات المغامرة، والبطولة الرمضانية الدولية على كأس رئيس الهيئة.