» فيديو صادم لـ"أرنولد شوارزنجر" يدهس سيارة بدبابة

30 يوليه 2018 - 09:13 ص

استضاف برنامج أمريكي متخصص في السيارات النجم أرنولد شوارزنجر وطلب منه أن يقوم بدهس سيارة ليموزين بدبابة .



وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فإن نجم كمال الأجسام وأفلام الحركة وحاكم كاليفورنيا السابق، آرنولد شوارزنيغر، استخدم دبابة بانتون "إم 47" ذات المحركين التي صنعت عام 1951، في سحق سيارة الليموزين.

وبما أن النجم الذي يبلغ من العمر 70 سنة نمساوي الأصل، فقد سبق له أن قاد الدبابة نفسها حين كان يخدم في الجيش النمساوي سنة 1965.

وشارك شوارزنيغر في أحدث حلقة من برنامج السيارات "جاي ليونز غاراج" الخميس على قناة "سي إن بي سي"، حيث تحدث عن شغفه بالدبابة، وبأنه دفع 20 ألف دولار سنة 1991 ليشحنها من النمسا إلى الولايات المتحدة.