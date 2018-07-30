» بالأسماء.. اعتقال 4 صحفيين برام الله

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وكالات : حنان حمدتو

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اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أربعة صحفيين فلسطينيين، من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وذلك عن طريق مداهمة قوة عسكرية للمدينة واعتقلت أربعة صحفيين يعملون بشكل حر مع قناة القدس الفضائية التى يقع مقرها فى بيروت.

وأفاد شهود عيان بأن المعتقلين هم "علاء الريماوي، ومحمد علوان، وقتيبة حمدان، وحسني عبد الجليل".

وقالت فاتن علوان، شقيقة المعتقل "محمد" إن قوة عسكرية داهمت منزل شقيقها وصادرت كاميرات تصوير وأجهزة كمبيوتر خاصة به، وسلمت زوجته بلاغًا مفاده أن الاعتقال بزعم تلقي أموال من حركة "حماس"، لافتة إلى أن شقيقها يعمل بشكل متعاون مع قناة القدس، ولم يتلقَ أي أموال من حركة "حماس".

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