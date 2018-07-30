سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

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الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 30 يوليو.

وسجلت الورقة الخضراء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع.

وفي بنوك القاهرة، التجاري الدولي، العربي الإفريقي الدولي وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، استقر عند مستوى 17.85 جنيه للشراء، 17.95 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية ليبلغ 17.84 جنيه للشراء، 17.94 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني 17.85 جنيه للشراء، 17.95 جنيه للبيع.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.


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