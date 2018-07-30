"عبد العال": مجلس النواب أول من بادر بالتقشف

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وكالات : حنان حمدتو

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كشف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن أن رواتب أعضاء البرلمان في ذيل قائمة الدول بـ5 آلاف جنيه في الشهر، وبدل جلسات 180 جنيها، وتذاكر سفر للمحافظات النائية، وهذا أمر معمول به في كل الدول بما فيها الأقل منا نموًا.

وأضاف عبد العال، خلال جلسة "اسأل الرئيس" بالأمس ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للشباب في دورته السادسة، والذي تستضيفه جامعة القاهرة، أن مجلس النواب من الجهات التي بادرت بالتقشف، وألغت كل المعاملات الورقية لتوفير تكلفة الأحبار والورق.

وتابع عبد العال قائلا: "لم نعين أي موظف منذ أول جلسة، وتراجع العدد من 3200 إلى 2800 موظف بالبرلمان، وفيه 200 موظف هيتحالوا للمعاش المبكر، ومجلس النواب بادر لتخفيض معاشات الوزراء من 80% إلى 25%".

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