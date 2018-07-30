طقس اليوم لطيف والعظمى تسجل 35 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الاثنين 30 يوليو.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حارا على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على الشمالية وجنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على المحافظات، وهي:

- القاهرة:

العظمى 35- والصغرى 25.

- الإسكندرية:

العظمى 31- والصغرى 25.

- بورسعيد:

العظمى 31،- والصغرى 25.

- الإسماعيلية:

العظمى 35- والصغرى 26.

- الفيوم:

العظمى 35- والصغرى 25.

- المنيا:

العظمى 36- والصغرى 24.

- أسيوط:

العظمى 38- والصغرى 24.

- أسوان:

العظمى 41- والصغرى 27.

- الأقصر:

العظمى 41- والصغرى 26.

- رأس سدر:

العظمى 36- والصغرى 25.

- الغردقة:

العظمى 38- والصغرى 28.

- شرم الشيخ:

العظمى 37- والصغرى 28.


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