» "جروس" يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بتروجت

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الزمالك

بتروجيت

جروس

أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك، قائمة الفريق لمباراة بتروجت التى تقام غدًا الثلاثاء، فى افتتاح مسابقة الدوري العام، على إستاد الجيش بالسويس، فى تمام التاسعة مساء.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" - عماد السيد - عمر صلاح.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمود عبد العاطي دونجا - بهاء مجدي - أحمد فتوح - كماتشو - حمدى النقاز - حازم إمام.

خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن - أيمن حفني - يوسف أوباما - إبراهيم حسن - عبد الله جمعه - محمد إبراهيم - محمود عبد المنعم كهربا - محمد عنتر - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو - حميد أحداد.

وشهدت القائمة استبعاد فرجاني ساسي وأحمد مدبولي وعمر السعيد للأسباب فنية، بجانب الثنائى الغائب للإيقاف محمود علاء وطارق حامد.

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