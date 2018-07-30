» "نصير" عن راقصات الكيكي: "عاوزين قطم رقبتهم"

30 يوليه 2018 - 10:54 ص

هاجمت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب وأستاذ الفلسفة والعقيدة، راقصات تحدى "الكيكي" الذي انتشر مؤخرا بصورة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر".

وقالت "نصير" خلال لقائها ببرنامج "عم يتساءلون" المذاع علي فضائية "ال تي سى": "رقصة الكيكي ديه هبل وهطل".

وأكدت "نصير"، أنه يجب علي الإنسان أن يحمي جسده من أي مخاطر لآن الله عز وجل سيحاسبنا عليه، قائلة: "ايه يعني البت تنزل وترقص من عربيتها، قطم رقبتك، ده نوع من التفاهة".

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