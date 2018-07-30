» تعرف على كلمات أغنية محمد رمضان الجديدة

30 يوليه 2018 - 11:01 ص

قرر الفنان محمد رمضان طرح أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "هُمّا فين"، ومن المنتظر أن يتم طرح الأغنية عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

يأتي طرح رمضان للأغنية بعد نجاح أغنيته "نمبر وان"، وهي ثانى تعاون مع المخرج حسام الحسينى، ومن المقرر أن يقوم بطرحها عبر صفحته الرسمية بـ"تويتر" خلال أيام، وهى من كلمات الشاعر "شبوكشى" وألحان وتوزيع "مونتى".

وتقول كلمات الأغنية: "رايحين لفين دانا الملك، نادى الملوك مين فيكو مشترك، إثبت مكانك ماسمعش صوتك، دماغكو شغالة بزنبالك، هيلا هيلاهوب هيلا هيلاهوبا.. أنا فى القمة وانت غالوبا، هيلا هيلاهوب هيلا هيلاهوبا وادى نَطّة أهيه خد بالركبة".