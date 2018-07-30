اليوم.. محاكمة أبو تريكة بتهمة التهرب الضريبي

30 يوليه 2018 - 11:01 ص

تنظر محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة لاعب المنتخب الوطني والأهلي السابق محمد أبو تريكة، بتهمة التهرب الضريبي بمبلغ 710 آلاف جنيه عن قيمة إعلانات.

يواجه اللاعب اتهامًا بالتهرب الضريبي بمبلغ 710 آلاف جنيه، قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية وإحدى شركات الاتصالات.

وأحالت نيابة التهرب الضريبي، أبو تريكة، إلى المحكمة لاتهامه بالتهرب الضريبي خلال الفترة من 2008 إلى 2009، بعد موافقة النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق.