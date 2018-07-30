تعليق ناري لـ"جبرائيل" عن مقتل رئيس دير الأنبا مقار

30 يوليه 2018 - 11:06 ص

أدان نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة، حادث مقتل رئيس دير الأنبا مقار أمام منزله، مؤكدًا أنه أثيرت عدة شبهات حول حادث القتل.

وأكد "جبرائيل" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صح النوم" المذاع علي فضائية "ال تي سي"، أن بعض الإعلاميين انتهكوا الخصوصية الخاصة برئيس دير الأنبا، معقبا: "كل واحد قاعد يتكلم ويدلس الحقيقة يلم لسانه".

وناشد "جبرائيل"، الجميع وحملهم المسئولية بأن يتركوا أجهزة البحث الجنائي والأمن الوطني أن يقولوا كلمتهم هل الجريمة إرهابية أو جنائية لأن هذا الأمر يؤثر بالسلب علي بقية الرهبان.