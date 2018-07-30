» ألبوم جديد لـ "ذكرى" بعد 15 سنة على مقتلها

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وكالات : حنان حمدتو

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أحدثت بعض الأغنيات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، للمطربة التونسية الراحلة ذكرى، حالة من الجدل والاستغراب خاصة أن المقطوعات جديدة ولأول مرة تتم إذاعتها.

وعلى الرغم من مرور 15 عامًا على رحيل المغنية إلّا أنّ معجبيها ومتابعيها لا يزالون يبحثون عن أغنيات خاصة بها غير صادرة ومنتشرة.

وتمّ تسجيل هذه الأغانى المنتشرة على مواقع التواصل قبل وفاتها، وأشرف على تنفيذها أحد الإعلاميين المسئولين  وتمّ إطلاقها على شكل “ميني” ألبوم عبر يوتيوب، ويحمل الـ"ميني ألبوم" الذى يضم 4 أغانى عنوان "عذاب الهوى"، وهى أغنية كتبها سعود الشربتلي ولحنها سمير صفير، وأغنية "فرصة أخيرة" و"طلع القمر" و"يعمل إيه"، وكلّها من كلمات وليد رزيقة وألحان صلاح الشرنوبي.

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