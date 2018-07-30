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الإبراشي: مساعدات الخليج أنقذت مصر من الشلل

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الإعلامي وائل الإبراشي

إيمان هاني

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عقب الإعلامي وائل الإبراشي، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر الشباب  قائلا: "الرئيس قدم  كشف حساب للشعب عما حدث خلال السنوات السابقة، لافتًا إلى أن "السيسي" أكد أن مساعدات دول الخليج بعد إعلان 3/7 أنقذت مصر من الإصابة بالشلل التام في جميع المجالات.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، أن "السيسي" أكد استطاعت  مصر في  التغلب على مشكلة نقص الكهرباء خلال السنوات الأخيرة، وأصبح لديها فائض سيتم تصديره للخارج.

ولفت إلى أن "السيسي" تحدث على أنه لن يرفع أسعار السكة الحديد إلا بعد تطويرها بشكل حقيقي، وقدوم الجرارات والعربات الجديدة.

واستضافت جامعة القاهرة المؤتمر الوطني السادس للشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور 3 آلاف مدعو من شباب الجامعات، والأحزاب السياسية، وأوائل الثانوية العامة، والدبلومات الفنية.

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