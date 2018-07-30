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"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين

علي المصيلحى

البطاقات التموينية

قرار وزارى

المواليد

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، القرار الوزاري رقم 19 منذ قليل ويشمل إضافة المواليد الجدد علي البطاقات التموينية لافتًا إلى أنه سيتم استقبال المواطنين لملء استمارات إضافة أبنائهم في 1 أغسطس المقبل.

وتضمن القرار أن يتم البدء في ملء استمارات إضافة المواليد اعتبارًا من أول شهر أغسطس حتى 31/10/2018 ولا يتجاوز عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم على بطاقة التموين عن 3 أفراد.

كما شمل القرار أن المواليد الجدد الذين يتم إضافتهم على البطاقات، هم مواليد من 1/1 /2006 حتى 31/12/2015.

وأكد القرار أن الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد من أصحاب البطاقات التموينية، هم المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت، والعمالة الموسمية المؤقتة بموجب بحث اجتماعي بدخلهم وبحد أقصى 2000 جنيه.

كما تضمن القرار إضافة المواليد لأرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع الأعمال أو القطاع الخاص بدخل شهرى بحد أقصى 2000 جنيه، وكذلك العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليهم بدخل شهرى بحد أقصى 2500 جنيه.

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