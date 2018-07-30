  • الإثنين 30 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر02:19 م
بحث متقدم
الملك فيصل والسادات

لقاء نادر بين الملك فيصل والسادات على خط بارليف

"الاسكان" تطرح المرحلة الأولى من شقق متوسطي الدخل

سببان لاشتعال سوق الشقق السكنية والعقارات في مصر

القوات المسلحة

تدريب بحرى مصرى أمريكى مشترك "استجابة النسر2018"

مسلمو الهند

الهند تسحب جنسية 4 ملايين أغلبهم مسلمون

صلاح

"صلاح" سعيد بانتشار صوره بشوارع أمريكا

حبس مستريح الدقى لاستيلائه على 7 ملايين جنيه

أغرب قضية نصب بالدقهلية تعرف عليها

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بشأن حجاج اليمن والسودان

البنك المركزي المصري

بالتفاصيل.. طرح سندات بـ3 مليارات جنيه اليوم

صلاح

رعب في "ليفربول" بسبب ما حدث بين صلاح و ماني

كيف تحمي الـ"واتس اب" من الـ"فيس بوك"؟

"واتس آب" يوجه تحذيرًا لمستخدميه عن خدعة قاتلة

باسم يوسف لإحدى متابعاته: دى قلة أدب ووقاحة

الصفحة الأخيرة

باسم يوسف
باسم

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. ظهور نادر لـ"باسم يوسف" يرقص "كيكى"

#

قاتل "حاملة القرآن": انتظرت حتى أنهت سورة "يس" وطعنتها وهي تتوضأ

#

رسالة باسم يوسف للمنتخب التونسى

#

ريهام سعيد: "باسم يوسف قعدني في البيت"

استنكر الإعلامي المصري، باسم يوسف، هجوم إحدى متابعاته على صورة قام بنشرها عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" تجمع بينه وبين أبنائه، والتي سخرت من شكل أبنائه فى  الصورة.

ورد يوسف عبر تعليق على صورته على سخرية إحدى متابعاته قائلا: "دي قلة أدب ووقاحة".

ونشر يوسف على “انستجرام”، صورة لأبنائه مهنئًا ابنه الأصغر آدم بذكرى يوم ميلاده الأول، عندما تفاجأ بسخرية إحدى المتابعات من شكل أبنائه، قائلة: “والله أنت قمر يا دكتور مش عارفة جايب الأشكال دي منين، أنا بمزح متزعلش أرجوك"، بينما رد باسم يوسف عليها قائلاً: "ده مش هزار، دي قلة أدب ووقاحة مش حاجة لطيفة إن الواحد يهزر في الحاجات دي".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عودة ظاهرة الإعدامات بالجملة في مصر

جمال سلطان

سبائك ذهب "الزعيم"!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

الحقبة الزاهية فى بلادى (2-2)

د. هشام الحمامي

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

(تشويه تعبير أنا حرة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» القوات المسلحة تشارك روسيا
» شرب اللبن في المنام زيادة في الرزق
» تعليق ناري لـ "شهيرة"حول علاقة عمرو دياب والشربيني
» انهيار جزئي لمبنى سكني في الإسكندرية
» ألبوم جديد لـ "ذكرى" بعد 15 سنة على مقتلها
» "صلاح" يتوسط "ميسي وبوجبا" في إعلان ملابس رياضية
» تعرف على كلمات أغنية محمد رمضان الجديدة
» "نصير" عن راقصات الكيكي: "عاوزين قطم رقبتهم"
» سرقة نادي شهير بالإسكندرية
» بروتوكول تعاون بين "التموين" و"الأوقاف"
» "جروس" يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بتروجت

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)