استمرار فعاليات التدريب المصرى الأمريكى "استجابة النسر2018"

30 يوليه 2018 - 12:13 م

تستمر القوات الخاصة لكل من مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية فى فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك "استجابة النسر 2018"، والذي يستمر على مدار عدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

وبدأت خلال الفترة الماضية المراحل التمهيدية للتدريب "استجابة النسر 2018" حيث تم تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات شملت المحاضرات النظرية والبيانات العملية وأساليب المهارة فى الميدان والتكتيكات القتالية التى تستخدمها القوات الخاصة، وتنفيذ العديد من الرمايات من أوضاع الرمى المختلفة، والتدريب على التخلص من الذخائر المتفجرة، وأعمال الغوص المشترك، وكذا تنفيذ إدارة أعمال قتال مشتركة نهاراً وليلاً لتأمين منطقة بحرية ضد التهديدات المختلفة ، والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ ومكافحة الألغام وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش، يأتى ذلك بهدف صقل مهارات العناصر المشاركة وتوحيد المفاهيم العملياتية وتبادل الخبرات التدريبية بينها.

يأتى ذلك تزامنًا مع وصول قطع بحرية تابعة لدولتى الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة للمشاركة فى فعاليات التدريب البحرى المشترك ”تحية النسر 2018” الذى بدأت مراحله الأولى بعقد مؤتمر افتتاحى تضمن الأنشطة المخططة وإجراءات القيادة والسيطرة لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة وتجارب المواصلات الإشارية والتدريب على طرق الدفاع ضد الأهداف الساحلية والسطحية حيث يعد التدريب المشترك ” تحية النسر” واحداً من أهم التدريبات البحرية التى تساهم فى تعزيز أوجه التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات وتعزيز العمل على تحقيق الأمن البحرى بين الدول المشاركة.