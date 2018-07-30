الملا: اتفاقية مع شركة بريطانية للتنقيب عن الغاز

30 يوليه 2018 - 12:41 م

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن أن وزارة البترول لديها خطة طموح لزيادة الاستثمارات البترولية فى مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة، وذلك من خلال توقيع اتفاقية بترولية جديدة للهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى البريطانية، للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما فى منطقة شمال شرق رمضان بخليج السويس باستثمارات حوالى 46 مليون دولار ومنحة توقيع 4 ملايين دولار لحفر 3 آبار.

وأضاف الملا خلال جلسة توقيعه على الاتفاقية، أن الوزارة تسعى إلى زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز الطبيعى وهو ما ينعكس إيجابًا على زيادة الاحتياطيات والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى، مشيرًا إلى أن عقد الاتفاقيات البترولية الجديدة وما توفره من استثمارات أحد الأساسيات التى تقوم عليها خطط زيادة الإنتاج.

وأوضح الملا أن الاتفاقية الجديدة هى إحدى ثمار المزايدة العالمية للبحث عن البترول واستغلاله التى طرحتها هيئة البترول عام 2016، مشيرًا إلى أن منطقة خليج السويس ما زالت تحظى باحتمالات بترولية مشجعة على الاستثمار فى ظل ما تشهده الصناعة البترولية من تطور دائم فى أبحاثها ودراساتها واستخدامها التقنيات الحديثة فى كل قطاعاتها.

ووقع الاتفاقية المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لشركة بى بى شمال أفريقيا.